Kanye West filmé pendant 21 ans pour la docusérie Netflix Jeen-Yuhs

Netflix a dévoilé samedi un aperçu d’une série documentaire sur Kanye West, pour laquelle des cinéastes ont suivi le rappeur pendant 21 ans, avec sa permission. Le géant de la diffusion aurait déboursé près de 30 M$ US (environ 38 M$ CA) pour acquérir la série intitulée Jeen-Yuhs, selon le magazine Billboard.

La première bande-annonce de ce documentaire en trois parties a été présentée à l’occasion de Tudum, le premier événement de Netflix dédié à faire mousser les contenus à venir sur la plateforme. On peut y voir le rappeur Mos Def et un jeune Kanye West livrer des rimes percutantes à New York en 2002.

Jeen-Yuhs a été réalisé par les cinéastes Clarence Coodie Simmons et Chike Ozah, aussi connus en tant que duo sous le nom de Coodie & Chike. Les deux hommes, qui dirigent également la compagnie de production Creative Control, ont notamment réalisé le vidéoclip de Through the Wire, le premier simple de Kanye West paru en 2003, ainsi que l’un des trois vidéoclips de la chanson Jesus Walks, énorme succès du rappeur en 2004.

Bien que le principal intéressé ne soit pas impliqué dans le documentaire à titre créatif, il a donné l’autorisation aux deux cinéastes de le filmer pendant plus de 20 ans. Le documentaire regorge donc d'enregistrements vidéos inédits captés tout au long de l’ascension de Kanye West vers la notoriété internationale. Jeen-Yuhs sera offert sur Netflix au courant de l’année 2022.