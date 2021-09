La MRC de Rimouski-Neigette veut faire découvrir ses agriculteurs

La campagne « Savourons notre savoir-faire » a été lancée lundi matin à Rimouski et comprend un circuit gourmand prévu pour le 3 octobre prochain.

L’objectif de la MRCMunicipalité régionale de comté est double : motiver l’achat local et dynamiser le secteur agricole dans la région.

Les gens qui viennent s’installer sur notre territoire et qui ont un projet de production agricole, ce sont des gens qui s’enracinent sur notre territoire. Ce ne sont pas des gens qui vont partir s’ils trouvent un emploi dans un grand centre , note le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, Francis Saint-Pierre.

Sur le territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté , on compte 200 fermes dont 70 sont situées dans les limites de la ville de Rimouski. En tout, leurs revenus annuels totalisent 72 millions de dollars.

Afin de mieux stimuler ce secteur, la MRCMunicipalité régionale de comté s’associe donc avec l’ UPAUnion des producteurs agricoles pour offrir un site internet dédié à la découverte des producteurs locaux. Un circuit gourmand sera aussi organisé le 3 octobre qui permettra de visiter quatre fermes de la région.

Les quatre fermes du circuit gourmand : Maître Canard (Bic)

Ferme Du Champ Botté (Saint-Valérien)

Manger Saison (Saint-Anaclet)

La Caboche Ferme Traditionnelle (Rimouski)

Pour François Pigeon, qui est producteur laitier et président de l’ UPAUnion des producteurs agricoles pour Rimouski-Neigette, cette initiative s’inscrit dans une tendance de fond qui s'accentue avec la pandémie.

On voit que les gens sont plus sensibilisés à acheter des produits frais, des produits qui ont parcouru moins de kilométrage et qui ont moins d’impact sur l’environnement , explique-t-il.

