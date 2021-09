Lac-Mégantic : le chef du train Thomas Harding aurait-il pu éviter la tragédie?

Accusé lors du procès criminel pour négligence criminelle causant la mort de 47 personnes le 6 juillet 2013, Richard Labrie avait été acquitté.

Il a mentionné qu'il ne pouvait certifier que Thomas Harding aurait eu le temps de retourner à Nantes pour faire démarrer une autre locomotive, et ainsi éviter que le train ne parte à la dérive.

Richard Labrie affirme cependant que Thomas Harding ne lui avait pas signalé de problème avec la locomotive dans laquelle le moteur s’est enflammé. Il assure que Thomas Harding aurait pu y retourner de son propre chef s’il avait eu un doute.

Ce qu’on faisait à Nantes, on laissait une locomotive fonctionner pour qu’il y ait toujours un débit d’air dans la conduite générale du train. Le règlement américain stipule que, s’il n’y a pas d’air pendant quatre heures, ils doivent refaire un test de frein [...] Étant donné que c’était la locomotive qui avait pris feu et qu’il fallait la changer, il fallait refaire un test complet. Alors ça ne servait à rien de retourner en partir une autre , indique M. Labrie.

J'ai regardé plusieurs notes. J’en suis venu à la conclusion qu’il y avait une possibilité qu’il soit arrivé à temps, mais une possibilité qu’il soit arrivé trop tard. Une citation de :Richard Labrie, contrôleur de la circulation ferroviaire

Thomas Harding se trouvait en repos obligatoire lorsque l’incendie a éclaté. Si ce n’est pas une urgence, il aurait pu prolonger son repos. Ça retarde toute la suite des choses pour le lendemain. Le train va ainsi arriver plus tard , mentionne Richard Labrie.

C'est cet incendie qui a causé l'arrêt du moteur qui permettait d’alimenter les freins à air. Une fois ceux-ci désactivés, le nombre insuffisant de freins à main appliqués n’a pu permettre de retenir le convoi.

Une « bombe ambulante »

Selon Richard Labrie, c’est avec un train surnommé la bombe ambulante par les employés ferroviaires de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) que Thomas Harding a pris la direction de Nantes.

On était conscient que ça pouvait arriver, à cause du produit que l’on transportait, à cause de l’état des voies, à cause de l’état de la locomotive , signale Richard Labrie, qui assure que la sécurité était toutefois très importante dans l’exercice de ses fonctions.

On redoutait qu’il arrive un accident éventuellement. Bien souvent, les bris mineurs n’étaient pas réparés. Une citation de :Richard Labrie, contrôleur de la circulation ferroviaire

Richard Labrie a fait le test de sécurité avec un convoi à Nantes la seule fois qu'il a fait le trajet vers Lac-Mégantic.

Il faut tenir compte du poids du train à 11 ou 12 000 tonnes. Ça prend plus que le minimum [de freins à main prévus dans les chartes] dans une pente , a-t-il précisé.

C’était une tâche cruciale. C’est ce qui retient le train , a-t-il ajouté, en confirmant qu’il est essentiel qu’un test d’efficacité soit effectué, ce que n'a pas fait Thomas Harding la nuit du drame. Richard Labrie n'avait toutefois aucun moyen, cette nuit-là, de vérifier si le test avait été effectué ou si un nombre suffisant de freins à main avaient été appliqués.

Il a toutefois mentionné que les wagons et les locomotives avaient été inspectés, et le test sur les freins à air avait été réalisé à Farnham.

Le tronçon entre Farnham et Nantes est l’endroit où les courbes sont les plus raides au Canada, avec des pentes qui montent et descendent. Plusieurs vont prendre d’autres assignations pour ne pas aller à Lac-Mégantic. Certains ne l’aiment pas parce qu’elle est très dure à travailler et aussi parce qu’ils veulent rentrer à la maison après leur quart de travail , mentionne M. Labrie.

Richard Labrie a entrepris sa carrière dans le domaine ferroviaire pour le CPCanadien Pacifique en 1986. C’est le CPCanadien Pacifique qui l’a formé comme mécanicien de locomotive. Il a qualifié sa formation de sérieuse et rigoureuse .

C’est en 2003 qu’il s’est joint à la MMAMontreal, Maine & Atlantic . Il occupait les fonctions de contrôleur de la circulation ferroviaire depuis 2008 dans des bureaux situés à Farnham.