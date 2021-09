Les écoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec se préparent au déploiement des tests rapides

Les autorités scolaires doivent notamment obtenir le consentement écrit des parents pour pouvoir faire passer un test à un enfant qui développerait des symptômes reliés à la COVID-19 au cours de la journée.

Le test rapide ne remplace pas celui effectué dans les sites de vaccination. Si l’élève est positif, il sera retiré de l’école et devra aller passer un test PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase .

Le gouvernement du Québec a annoncé à la mi-septembre le déploiement de tests rapides dans les écoles primaires de 10 régions, dont la Mauricie et le Centre-du-Québec. Plus de 155 000 tests ont été distribués dans le réseau.

Le Centre de services scolaire de la Riveraine a reçu ses tests rapides la semaine dernière. Il s’attend à ce que toutes ses écoles soient en mesure d’offrir le test dans environ deux semaines.

Des tests de dépistage rapide sont déployés dans les écoles. Photo : Reuters

Ce qu’on souhaite, c’est d’être en mesure de les déployer la semaine prochaine, mais plus réalistement [...], au retour de l’Action de grâce, ça devrait être disponible partout dans nos établissements , a déclaré le directeur général du Centre de services scolaire de la Riveraine, Pascal Blondin, en entrevue à l’émission Toujours le matin. On a suffisamment de tests rapides, par contre, il nous manque quelques équipements de protection et des bacs biorisques pour disposer des tests utilisés , ajoute-t-il.

Le déploiement des tests rapides demande une certaine préparation. Ce n’est pas que c’est compliqué, mais c’est un dossier qu’on doit bien mener et ne pas mener trop rapidement, parce qu’on ne veut pas bousculer personne et on veut s’assurer que ce soit bien fait quand on va les déployer dans les écoles , affirme Pascal Blondin.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a reçu ses tests rapides et doit maintenant les distribuer dans les écoles. Les parents ont reçu une lettre la semaine dernière afin qu’ils puissent donner ou non leur consentement. Le déploiement des tests se fera de façon progressive , nous indique-t-on.

Le Centre de services scolaire de l’Énergie n’a quant à lui reçu que quelques trousses de tests rapides, pour l’instant. Les formations du ministère de l’Éducation du Québec pour le personnel ont commencé à la fin de la semaine dernière.