Les Rolling Stones amorcent leur tournée avec un hommage à Charlie Watts

À l’exception d’un concert privé au Massachusettes la semaine dernière, le spectacle à Saint-Louis était le premier des Stones depuis la mort de Watts. Son absence s’est fait sentir auprès du public, mais aussi auprès des membres restants du groupe : Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, qui lui ont rendu un hommage bien senti.

L'hommage à Charlie Watts en début du concert des Rolling Stones à Saint-Louis, le 26 septembre. Photo : Getty Images / Jeff Curry

Le concert a débuté avec une scène vide, le brouhaha dans le dôme (The Dome) du America’s Center de Saint-Louis interrompu seulement par un rythme de batterie, des images de Charlie Watts étant projetées sur des écrans géants. Après la deuxième chanson de la soirée – une vibrante interprétation de It's Only Rock 'n Roll (But I Like It) –, Jagger, Richards et Wood se sont avancés vers le public, en tapant des mains et en le remerciant pour le déluge d’amour à l’endroit de Watts.

C’est notre première tournée à vie sans lui, a affirmé Jagger. Nous nous ennuyons tellement de Charlie, tant sur scène que dans la vie. Le groupe a ensuite dédié la chanson Tumbling Dice au batteur décédé à l'âge de 80 ans.

Un remplaçant efficace

Malgré l’absence de Watts, le rythme entraînant qui mène les Stones sur scène était au rendez-vous grâce à son remplaçant, Steve Jordan. Si ce nom est peut-être inconnu des fans du groupe, il est bien connu de ses membres. Jordan a joué pendant des années avec Keith Richards et son projet parallèle, X-Pensive Winos, ainsi qu’avec plusieurs autres groupes.

De gauche à droite, Ronnie Wood, Mick Jagger, Steve Jordan (en remplacement de Charlie Watts) et Keith Richards. Photo : afp via getty images / KAMIL KRZACZYNSKI

Toutefois, les adeptes de longue date du groupe n’ont pas pu s’empêcher de penser à Watts, largement considéré comme l’un des plus grands batteurs du rock ‘n’ roll, même si son cœur penchait plutôt pour le jazz. Il s’est joint aux Stones en 1963.

Pour Laura Jezewski, 62 ans, une adepte du groupe originaire d’Omaha, au Nebraska, le fait de voir les Stones sans Watts avait quelque chose de doux-amer. C’est vraiment triste, a-t-elle affirmé. C’est le premier des vieux Stones à mourir.

La fontaine de jouvence de Mick Jagger

Les Stones ont enchaîné les chansons tout au long de la soirée, menés par l’énergie débridée de Mick Jagger. Malgré ses 78 ans bien tassés, ce dernier tourbillonnait sur scène et donnait l’impression d’avoir la moitié de son âge.

À 78 ans, Mick Jagger a encore de l'énergie à revendre. Photo : afp via getty images / KAMIL KRZACZYNSKI

Le concert a également été marqué par la pandémie de COVID-19 qui fait rage aux États-Unis, notamment au Missouri, frappé durement par le variant Delta. La dizaine de milliers de fans portaient tous des masques, suivant les mesures sanitaires de Saint-Louis.

Les Stones eux-mêmes sont apparus dans un message d’intérêt public diffusé pour encourager les personnes avec des symptômes à rester à la maison. Un site de vaccination avait également été déployé dans le dôme du America’s Center, une mesure qui devrait être appliquée à chaque escale de la tournée, qui se poursuit jusqu’au mois de novembre.