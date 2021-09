Une femme souffrant de longue COVID veut une exemption au passeport vaccinal en C.-B.

Renee Melinka a attrapé la COVID-19 alors qu’elle travaillait comme infirmière à Cranbrook, dans l'Intérieur de la province. Elle soutient avoir développé la longue COVID en raison de problèmes de santé auto-immunitaires. Elle a alors ressenti une fatigue extrême et il lui semblait avoir l'esprit embrouillé.

Après avoir vécu une période de répit, ses symptômes se seraient aggravés en mai dernier après avoir reçu une dose du vaccin contre la COVID-19. Elle dit que deux médecins lui ont recommandé de ne pas recevoir une seconde dose.

L'immunité complète recommandée

Renee Malinka veut être accommodée au travail et dans l’espace public.

Or, la province n’offre aucune exemption au passeport vaccinal, qui, à compter du 24 octobre, exigera deux doses de vaccin contre la maladie pour accéder à des lieux publics non essentiels, les restaurants, notamment. De plus, à compter du 26 octobre, tous les travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique doivent être pleinement vaccinés.

Renee Malinka argumente que son infection à la COVID-19, jumelée à une seule dose de vaccin, lui offre suffisamment d’immunité. Il existe de l’information qui reconnaît que quand une personne est infectée avec la COVID, c’est comme un premier vaccin , dit-elle.

La titulaire d’une chaire canadienne sur le vieillissement et l'immunité à l’Université McMaster fait toutefois une importante mise en garde. Selon Dawn Bowdish, il est pratiquement impossible de connaître le degré d'immunité d’une personne à la COVID-19 à moins qu'elle ne fasse partie d'un essai clinique.

La recommandation, c’est que tout le monde reçoive la vaccination complète. En particulier pour les gens qui ont eu des infections sans grands symptômes ou la longue COVID, puisqu’ils n’ont pas une forte réponse immunitaire.

Des options accommodantes

En Colombie-Britannique, il n’existe pas de données sur les gens avec des symptômes de longue COVID ni sur les gens vaccinés après avoir été infectés.

Renee Malinka craint de bientôt ne plus pouvoir participer aux activités de ses enfants.

En arrêt de travail depuis le mois de mars, elle s’inquiète également pour son emploi, puisque les travailleurs de la santé doivent être pleinement vaccinés d'ici un mois. Le syndicat des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique réclame d'ici là la mise en place d'une option de dépistage rapide pour ses membres.

Renee Melinka espère également qu’il y aura des accommodements pour les personnes qui peuvent prouver leur immunité par des tests sérologiques, par exemple.

L'immunologiste Dawn Bowdish apporte toutefois un bémol à cette idée. Les tests d'anticorps disponibles en pharmacie ne sont pas parfaits, selon elle, puisqu'ils peuvent estimer le nombre d'anticorps dans le sang, mais n'indiquent pas comment ces anticorps réagiront contre les virus.

Avec les informations de Daybreak South