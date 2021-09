Une preuve de vaccination bientôt exigée dans les centres de loisirs dans Windsor-Essex

L'annonce a été faite lundi matin lors d'un point de presse des responsables sanitaires.

Ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer la sécurité de la communauté , a indiqué le médecin hygiéniste par intérim, le Dr Shanker Nesathurai.

La mesure doit s'appliquer à toute personne âgée de 12 ans et plus et inclut les entraîneurs, les responsables de club ainsi que les spectateurs qui fréquentent les centres de loisirs.

La mesure ne s'applique toutefois pas aux centres de loisirs situés dans les écoles.

Selon le Dr Nesathurai, il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui sont admissibles à la vaccination.

La Ville de Windsor a déjà annoncé une politique similaire pour les personnes qui fréquentent les installations municipales.

Cette exigence va au-delà de la règle provinciale, qui n'exige pas de preuve de vaccination pour les personnes âgées de 12 à 17 ans qui participent à un événement sportif.

Chiffres du jour : 117 cas depuis vendredi (30 samedi, 47 dimanche et 40 lundi)

307 cas actifs, dont 163 liés à des variants

2 décès, deux hommes septuagénaires de la communauté

14 hospitalisations

24 éclosions, dont 13 sur des lieux de travail et 7 dans les écoles

76,6 % des résidents admissibles sont complètement vaccinés

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Chatham-Kent rapporte 31 nouveaux cas depuis vendredi. Il y a actuellement 116 cas actifs dans la région.

Dans Sarnia-Lambton, quatre nouvelles infections ont été enregistrées depuis vendredi. 64 cas sont actifs sur le territoire à l'heure actuelle.