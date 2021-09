COVID-19 : la Beauce et Thetford Mines préoccupent

Le Réseau local de services de santé (RLS) de Thetford est aux prises avec le pire bilan des sous-régions de la province, avec 252 cas par 100 000 habitants.

Vient ensuite la RLS de Beauce, avec 211 cas par 100 000 habitants.

En comparaison, aucune sous-région de la région de Montréal ne dépasse les 190 cas par 100 000 habitants.

Les RPA inquiètent

En général, la situation est inquiétante. On voit que le virus se propage dans toutes les municipalités. La circulation du virus est importante. C'est une question de temps avant que tous les territoires soient touchés , prévient la directrice de la santé publique de Chaudière-Appalaches, Dre Liliana Romero.

Dans la MRC des Appalaches, soit la région de Thetford Mines, deux résidences privées sont en situation d'éclosion. Il s'agit du Manoir Frontenac et de la Villa Pie XI.

C'est une situation très inquiétante parce que le virus touche maintenant les personnes âgées. Avant, on voyait que ça touchait les jeunes les adultes, mais maintenant on a des cas chez les 70 ans et plus. Une citation de :Dr. Liliana Romero

Ça m'inquiète beaucoup, parce que les impacts sont significatifs au niveau de l'état de santé des résidents , ajoute la médecin. On doit s'attendre à avoir au cours des prochains jours plus d'hospitalisations, plus de décès et ça, c'est très malheureux.

Malgré l'efficacité du vaccin, certaines personnes âgées ont de la difficulté à développer une immunité. On est rendu à une étape où il faut se demander si un rappel du vaccin dans cette population est nécessaire , conclut la directrice.

Port du masque obligatoire

Dès lundi, le port du masque redevient obligatoire dans les résidences privées pour personnes âgées (RPA) de plusieurs MRC notamment la Beauce, les Etchemins et les Appalaches lors des déplacements et dans les aires communes à l'intérieur.

Le masque sera également obligatoire dans les écoles de la MRC Robert-Cliche à compter de mardi.

Au début du mois, le gouvernement a imposé le port du masque en classe aux élèves qui fréquentent les écoles primaires et secondaires des Appalaches, de Beauce-Sartigan et des Etchemins, et ce, en raison de la situation épidémiologique.

Neuf écoles sont actuellement en éclosion et deux personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la MRC des Appalaches.