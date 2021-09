Le périple d’un Saskatchewanais en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an

Steve Turnquist, qui attend une chirurgie pour remplacer une hanche depuis environ un an, a appris il y a deux semaines qu’il devra patienter une année supplémentaire.

Après de nombreuses visites chez divers médecins, M.Turnquist a été référé à un chirurgien à Regina il y 13 mois. Après avoir vu une radiographie de sa hanche gauche, le médecin a décidé qu'un remplacement était nécessaire. L'attente de la chirurgie, lui a-t-on dit alors, était d'environ huit à dix mois.

M. Turnquist était atterré lorsqu'on lui a dit qu'il devrait attendre jusqu'à un an de plus parce que le système de santé est engorgé à cause de la quatrième vague de COVID-19. Je me suis en quelque sorte complètement effondré ce jour-là.

Il dit aussi faire face à la dépression, l'anxiété, et être très désespéré .

Nos hôpitaux sont pleins en ce moment et tout est reporté. Nous n'obtenons pas les soins de santé dont nous avons besoin.

Avec les informations de Omayra Issa et Bryan Eneas