Masque et vaccination : d’autres changements dans les résidences pour aînés de la région

Les personnes âgées qui habitent dans des résidences privées pour aînés (RPA) en Mauricie et au Centre-du-Québec font face à de nouveaux changements. Dès lundi, elles doivent recommencer à porter le masque dans les aires communes. De plus, un manque de personnel pourrait survenir dans certaines résidences, en raison de l’obligation pour les travailleurs de la santé d’être adéquatement vaccinés dès le 15 octobre.

Le retour du port du masque dans les espaces communs intérieurs ne sera pas difficile à implanter, selon le porte-parole de la Table des résidences privées pour aînés (RPA) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Richard Maziade, qui est aussi directeur de la résidence Le Jardin, à Trois-Rivières.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, il a déclaré que plusieurs personnes âgées continuaient à le porter et il précise que les résidences sont maintenant habituées à faire respecter ce genre de mesures.

La santé publique a annoncé vendredi que cette mesure devait être implanter dans les région où la situation épidémiologique est plus inquiétante, notamment en Mauricie et au Centre-du-Québec.

M. Maziade n’est pas surpris que la santé publique recommande à nouveau le port du masque dans les aires communes. On aime mieux prévenir et je pense que c’est correct aussi , dit-il.

Ce qui a été difficile, c’est lorsqu’on apportait les cabarets aux chambres. Ça, ça a été difficile pour les personnes âgées. Si on les laisse circuler et qu'on essaie d’être plus préventif avec un masque, je pense que c’est bien , affirme M. Maziade.

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) s'est toutefois questionné sur sa pertinence, considérant que dès le 15 octobre, seuls les visiteurs adéquatement vaccinés pourront entrer dans les RPArésidence privée pour aînés .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une réduction du personnel à prévoir dans certaines résidences

Le porte-parole de la Table des résidences privées pour aînés (RPA) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Richard Maziade, affirme qu’entre 90 % et 95 % du personnel en RPArésidence privée pour aînés est vacciné.

Il estime que l’obligation pour les gens d’être adéquatement vaccinés contre la COVID-19 pour travailler dans une résidence à partir de la mi-octobre va entraîner la perte d’environ un ou deux employés par ressource .

C’est juste qu’on ne peut pas se permettre de perdre cette ressource-là. Si on perd un préposé de soir ou de nuit, par exemple, on tombe en bris de service et ce n’est pas évident. Une citation de :Richard Maziade, porte-parole de la Table des résidences privées pour aînés (RPA) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

À écouter : Richard Maziande en entrevue à l'émission Toujours le matin

M. Maziade s’attend à ce que des résidences ferment certaines sections ou ferment carrément leurs portes dans les prochains jours. Ce que je crains, c’est qu’on ait une surcharge au niveau des urgences, parce que ces personnes âgées là, si elles n’ont pas de soins, elles vont se retrouver dans le réseau , croit-il.

Selon lui, d’autres mesures devraient être mises en place pour les employés qui ne sont pas vaccinés. Ces gens-là devraient peut-être être plus protégés, éloignés des bénéficiaires, mieux contrôlés avec des tests de COVID-19 [sur une base régulière], mais on ne peut pas perdre du personnel , implore-t-il.