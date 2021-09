L’ACFO du Grand Sudbury récompense Pierre Riopel

M. Riopel est le 39e récipiendaire de ce prix.

La remise du prix annuellement est une de mes activités préférées à titre de directrice de l’ACFO du Grand Sudbury , a déclaré Joanne Gervais dans un communiqué.

Les premières personnes à qui j’ai pensé, c'est mon père et ma mère, et mes grands-parents, qui ont été mes modèles d’implication communautaire , a confié Pierre Riopel en entrevue à l'émission Le matin du Nord.

M. Riopel a entre autres été enseignant, directeur d’école, surintendant et directeur de l’éducation.

Il continue de s’impliquer dans plusieurs organisations depuis sa retraite de son poste de président du Collège Boréal, en 2016, notamment en siégeant comme président du conseil des régents de l’Université de Sudbury ou comme membre de plusieurs autres conseils d’administration.

L’Université de Sudbury a par ailleurs confirmé plus tôt ce mois-ci son nouveau statut laïque, afin de pouvoir obtenir du financement gouvernemental et mener à bien son projet d’être une institution pour et par les francophones.

Pierre Riopel est fier d’être reconnu par la communauté qu’il côtoie au quotidien et il encourage la population, particulièrement les adolescents, à s’impliquer dans une cause qui leur tient à cœur, à leur propre rythme.

C’est toujours excitant pour l’ACFO du Grand Sudbury de reconnaître des gens de notre communauté qui sont aussi engagés et dévoués que monsieur Riopel , affirme Lyse Lamothe, présidente du conseil d’administration de l’ ACFOAssociation canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury.