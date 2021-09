Une enquête sur le profilage racial exercé par la police de Québec est en cours

La section de Québec de la Ligue des droits et des libertés braque les projecteurs sur le profilage racial prétendument exercé par la police de la Capitale-Nationale. Pour le quantifier et le caractériser, elle espère recueillir des témoignages.

La ligue ne s’engage pas seule dans ce processus. Elle le mène en partenariat avec l’Observatoire des profilages et différentes institutions universitaires, parmi lesquelles l’ UDMUniversité de Montréal , l’ UQAMUniversité du Québec à Montréal ou encore l’Université d’Ottawa.

On a lancé, il y a deux semaines environ, un appel pour recueillir des témoignages de gens racisés ou de couleur qui ont été interpellés au volant, sur la route, révèle Maxim Fortin, le coordonnateur de la Ligue des droits et des libertés, pour la section de Québec.

Maxim Fortin, de la Ligue des droits et des libertés, veut croire que l'étude menée actuellement sur le profilage racial à Québec fera bouger les choses. Photo : Radio-Canada

Prochainement, les personnes victimes présumées de profilage racial dans un lieu ou un espace public seront invitées à livrer leur expérience. Pour participer, les gens peuvent contacter la ligue directement, par courriel ou par téléphone. On pourra ensuite les rediriger vers les chercheurs attitrés , renseigne Maxim Fortin.

Dialogue de sourds

Celui-ci assure que cette étude est nécessaire pour mettre fin au dialogue de sourds qu’il y a entre la communauté et la Ville .

Ça fait plus de 20 ans, à Québec, que des gens prétendent qu’il y a du profilage racial et qu’ils en subissent. Et de l’autre côté, on a la Ville et le SPVQ qui disent que ça n’existe pas, que ce n’est pas un problème, etc.

En mai 2020, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter qui a émergé après l’assassinat de George Floyd, à Minneapolis, aux États-Unis, la municipalité de Québec s’est intéressée à la question du profilage racial supposé dans les rangs de son service de police.

Au départ, on a salué ça, mais depuis, la Ville fait pas mal du sur place , commente Maxim Fortin.

La stratégie municipale ne convainc pas

En mai dernier, la mairie a dévoilé sa stratégie en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Parmi les mesures annoncées figure la volonté d’augmenter les personnes issues des minorités au sein du service policier de Québec.

Intégrer des personnes noires ou racisées dans la police, c’est bien. Mais ça répond à la question de la sous-représentation de ces personnes, pas à celle du profilage racial. Parce que même les policiers noirs peuvent profiler , rétorque Mbaï-Hadji Mbaïrewaye.

Mbaï-Hadji Mbaïrewaye affirme que la lutte contre le racisme est l'affaire de tous. Photo : Radio-Canada

Il est membre du collectif qui est à l’origine des deux œuvres d’art de rue dédiées au mouvement Black Lives Matter et inaugurées cet été dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste.

Radio-Canada a interrogé le SPVQService de police de la ville de Québec dans le but de savoir où en étaient ses efforts pour diversifier ses effectifs.

Je vous invite à nous écrire un courriel complet et nous vous répondrons au courant de la semaine pour que vous obteniez des informations plus complètes sur la diversité , nous a répondu David Poitras, sergent aux communications.

Une lutte pour la dignité humaine

Le collectif dont fait partie Mbaï-Hadji Mbaïrewaye compte sur les élections municipales du 7 novembre pour sensibiliser l’opinion et mettre la pression sur les candidats quant à la façon dont les Québécois de couleur et racisés sont traités par les forces de l’ordre.

Nous voulons que le futur maire reconnaisse le profilage racial policier et qu’il s’engage à lutter contre. Cela affecte les citoyens de Québec, car nous sommes des citoyens de la Ville de Québec comme n’importe quels autres , déclare Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, avant d’ajouter : Ce n’est pas seulement une lutte pour les personnes noires et racisées. C’est une lutte pour la dignité humaine. Donc, ça inclut tout le monde.

Pour sa part, Maxim Fortin se veut optimiste. Il y a une nécessité de documenter et d’analyser la situation. Le simple fait de mettre la situation en lumière va avoir des effets bénéfiques. Si on arrive à brandir des chiffres, ça va faire bouger les choses.

D'après les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche