COVID-19: des tests de dépistage rapide accessibles dans des écoles de l’Outaouais

Seuls les élèves qui présenteront un symptôme pouvant être attribuable à la COVID-19 seront soumis à l’un de ces tests qui permettent d’avoir un résultat en une quinzaine de minutes.

Ainsi, l’enfant ne sera renvoyé à la maison que s’il obtient un résultat positif. Un test de dépistage conventionnel par écouvillon, mené dans une clinique de dépistage de la COVID-19, devra ensuite confirmer le diagnostic puisque cette méthode est plus précise.

« On a des formulaires d’autorisation à demander aux parents, qui doivent consentir si on peut faire un test [rapide] à leurs enfants. On fait les tests une fois qu’on a le consentement », a souligné Nathalie Bédard, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires des Portages de l'Outaouais (CSPO), dans une entrevue récente avec ICI Ottawa-Gatineau.

Le test de dépistage rapide utilisé fonctionne par prélèvement nasal, mais l’écouvillon n’a pas à être inséré aussi loin, dans le nez, que pour le test PCR utilisé dans les centres de dépistage de la COVID-19.

Mme Bédard a rappelé que les prélèvements, pour les nouveaux tests rapides disponibles, seront faits par du personnel scolaire qui a été formé pour ce faire.

Je ne peux pas savoir comment ça va aller à [l’avance], mais je peux vous dire que les intervenants scolaires ont généralement le tour [avec les jeunes]. Ils les connaissent et les enseignants aussi. Je ne suis pas très inquiète.

Des tests de gargarisme pour plus tard

Le gouvernement du Québec a confié le mandat à son directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré, de fournir l’accès, le plus vite possible, à des tests rapides pour toutes les écoles primaires de la province.

Dix régions administratives sont ciblées en priorité, dont l’Outaouais, soit parce que la couverture vaccinale y est moindre qu’ailleurs ou parce qu’on y décèle plus de cas de coronavirus.

Il y a aussi les tests de gargarisme qui s’en viennent dans nos écoles , a noté Nathalie Bédard, faisant ainsi allusion au dépistage de la COVID par prélèvement salivaire.

Ces tests sont faits par les élèves eux-mêmes. C’est assez facile. Ils peuvent le faire à la maison et le ramener le lendemain , a-t-elle ajouté.

Du côté d’Ottawa, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a commencé la distribution, sur rendez-vous, de trousses de dépistage par la salive aux parents qui désirent s’en procurer. Distribués gratuitement à l’aréna Brewer, ils peuvent être utilisés pour tous les enfants âgés de plus de deux ans.

La distribution de ces trousses de dépistage a débuté vendredi dernier. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Selon ce qu’a précisé une infirmière du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario rencontrée sur place, Chelsea Jemmett, il peut falloir attendre entre 24 et 48 heures avant d'obtenir un résultat.

La demande est très élevée , a-t-elle soutenu. Au moment de l’entrevue avec l’infirmière, dimanche après-midi, il était impossible d’obtenir un rendez-vous pour aller chercher une trousse avant vendredi prochain.

Avec les informations de Marielle Guimond