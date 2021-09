La STO toujours critiquée pour sa gestion de crise, à la suite d’une cyberattaque

Dans un premier temps, je pense qu’il fallait rassurer les usagers de la STO et les employés,ce qui n’a pas été fait , croit la conseillère municipale Louise Boudrias.

À son avis, la présidente du conseil d’administration de l’organisation, Myriam Nadeau, aurait déjà dû faire une sortie publique pour bien expliquer le plan de match. Elle estime que les communiqués envoyés jusqu’à présent sont insuffisants.

Je pense que ça prend plus de détails. Les gens doivent être rassurés sur ce qui est fait et, surtout, ce qui va être fait à long terme pour éviter qu’une situation comme celle-ci se reproduise , a-t-elle dit au cours d’une entrevue accordée à ICI Ottawa-Gatineau dimanche.

Il est prévu que Mme Nadeau soit présente, lundi après-midi, au point de presse annoncé par la STOSociété de transport de l'Outaouais pour faire le point au sujet de la cyberattaque qui s’est déclarée, il y a trois semaines. Dimanche, elle n’a pas donné suite à la demande d’entrevue d’ICI Ottawa-Gatineau, mais la porte-parole Josée Lafleur a fait savoir que la STOSociété de transport de l'Outaouais se gardait de tout commentaire avant la mise à jour de lundi.

En attendant, des candidats à la mairie de Gatineau y sont allés de leurs propres critiques. France Bélisle accuse notamment le coup d’un manque de transparence.

Je pense qu'il aurait fallu ,dès le départ, beaucoup plus de transparence et des communications beaucoup plus proactives que ce qu'on a vu jusqu'à présent.

Une citation de :France Bélisle, candidate indépendante à la mairie de Gatineau