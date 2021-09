Le corps d’un homme retrouvé près de Dawson City identifié 38 ans plus tard

La GRCGendarmerie royale du Canada a confirmé la nouvelle par voie de communiqué le 14 septembre dernier.

Les restes, qui avaient été retrouvés en mai 1983 dans une zone forestière située aux alentours de North Fork Dam et de la route Dempster, sont ceux de l’Américain Theodore Frederick Kampf. L’homme de 46 ans, originaire du New Jersey, avait disparu en juillet 1981, alors qu’il visitait le Yukon.

Dès le début, son cas avait été identifié comme un homicide, mais lorsque nous avons retrouvé le corps en 1983, les enquêteurs ne connaissaient pas son identité et il était difficile de trouver des preuves. Une citation de :Amy Clements, agente de la GRC au Yukon

Pendant près de 40 ans, l’identité du corps retrouvé est demeurée inconnue.

En 2019, la Banque nationale de données génétiques (BNDG) avait pu établir un profil génétique à partir des restes de l’homme. Cependant, aucune correspondance n'avait été trouvée malgré des tentatives de comparaison effectuées aux niveaux national et international.

Mais les enquêteurs de la GRC au Yukon ont réussi à résoudre le mystère à l’automne 2020, après avoir fait appel à un laboratoire américain spécialisé dans l’analyse d’ ADNacide désoxyribonucléique pour des analyses plus poussées.

Les conclusions de cette analyse ont mené les enquêteurs à collaborer avec les services de police du New Jersey et d'éventuellement établir une correspondance entre les données de la personne disparue et les restes humains retrouvés.

Une enquête toujours en cours

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , l’enquête est toujours ouverte et la cause de son décès continue d’être considérée comme suspecte .

Theodore Frederick Kampf s’était rendu au Yukon en juillet 1981. Sa famille a signalé sa disparition en octobre 1981 après avoir cessé d’avoir de ses nouvelles.

Toute personne possédant des informations peut contacter le Groupe des affaires non résolues (GANR) de la GRC du Yukon au 1-867-667-5588 ou encore par courriel au MDIV_HCU@rcmp-grc.gc.ca.

Le GANR Groupe des affaires non résolues de la GRC du Yukon, une unité constituée en 2019, travaille actuellement sur 10 homicides non résolus, plus de 70 disparitions et 10 cas de restes humains non identifiés, selon Emmie Clements.

Avec des informations de CBC et de Phare Ouest.