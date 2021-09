Un panier d’aliments frais à 15 $ qui gagne en popularité dans la région Chaleur

L'initiative Manger Frais Chaleur, qui offre un sac de fruits et légumes à un coût abordable, a presque doublé ses ventes ces derniers mois, un succès attribuable entre autres à la hausse du coût des fruits et légumes en épicerie depuis le début de la pandémie.

Le programme lancé il y a environ trois ans et demi, permet de se procurer un sac de fruits et légumes à bas prix et est administré par le Réseau d'inclusion communautaire Chaleur.

Dès son lancement, l'initiative a suscité l'intérêt des consommateurs.

On a tout le temps été pour les fruits frais, même quand ils sont hors saison. Définitivement, ça va aider à notre budget, ça va aider à notre alimentation , reconnaît Lisa Robichaud Flann.

Il est même possible de faire livrer les produits proposés par Manger frais Chaleur. Photo : Getty Images / Alex Potemkin

Voici des exemples qu'on peut trouver comme des concombres, des piments, [il y a] généralement à chaque mois des bananes dans le sac , énumère Jessica Poirier, responsable de la livraison.

La pandémie met en lumière les besoins

Avant la pandémie, qui a forcé une interruption temporaire du service, environ 250 sacs étaient vendus chaque mois. Mais depuis la reprise des activités, les ventes sont passées à plus de 400 sacs par mois.

[Avec] le coût des aliments à l'épicerie qui ne fait que monter en flèche, de plus en plus de personnes essaient de trouver d'autres solutions pour continuer à avoir des aliments sains, mais diminuer un peu la facture , explique Jessica Poirier.

À un coût de 15 $ le sac, Jessica Poirier croit que les gens en ont pour leur argent.

J'ai fait le test. J'ai pris la liste des articles qu'on avait dans le sac, j'ai été à l'épicerie, j'ai comparé et je me suis rendu à 34 $ Une citation de :Jessica Poirier, responsable de la livraison du programme Manger Frais Chaleur

Une fois par mois, un grossiste livre les denrées au local de l'organisme. Les denrées sont ensuite placées dans des sacs.

Jessica Poirier note que la demande pour le programme Manger Frais Chaleur a augmenté depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

[Nous avons] plusieurs bénévoles qui viennent nous donner un coup de main pour faire l'empaquetage des sacs et ensuite les envoyer dans certains centres de distribution , relate Jessica Poirier.

Autre avantage : un service de livraison s'est ajouté depuis le début de la pandémie.

[Le] bénévole va aller chez toi et il laisse le sac sur ton perron devant ta porte, donc il n'y a aucun contact, rien.

Certains ont craint pour la survie du programme Manger Frais Chaleur au début de la crise sanitaire. Mais c'est plutôt l'effet contraire qui s'est produit, le programme a démontré toute sa pertinence pour aider à traverser la pandémie.

D'après le reportage de François Vigneault