Hommage des policiers à leurs collègues tués en service

La cérémonie publique, présentée par l’Association manitobaine des chefs de police, s’inscrit dans le cadre du Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix. Cet événement annuel veut reconnaître la contribution des policiers à la sécurité des Canadiens, leur rendre hommage et souligner l’excellence de leur travail, leur dévouement et leurs sacrifices.

Les participants ont rendu hommage à deux policiers morts en service au cours de l’année, en Ontario et en Saskatchewan.

En juillet, le policier de Toronto Jeffrey Northrup est mort à l’hôpital après avoir été heurté par un véhicule dans un stationnement de l’hôtel de ville. Les enquêteurs avaient qualifié l’incident d’ acte délibéré et intentionnel .

Un mois plus tôt, le constable de la Gendarmerie royale du Canada Shelby Patton est mort après avoir été heurté par une voiture volée, dans le cadre d’un contrôle routier, dans la ville de Wolseley en Saskatchewan.

Il est bon de se trouver ici en personne pour rappeler leur mémoire , a déclaré le chef de la police de Winnipeg, Danny Smith, qui est aussi le président de l’Association manitobaine des chefs de police.

Les sacrifices ne sont pas faits seulement par les agents qui sont aux premières lignes, a mentionné Jeremy Cull, de l’Association des policiers du Manitoba.

Je voudrais aussi reconnaître nos héros silencieux, dit-il, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos familles.

Sans l’appui de nos familles,nous ne pourrions pas porter le poids de la demande physique et émotionnelle qui vient avec le service public , a ajouté Jeremy Cull, qui a tenu à souligner la mémoire du constable Allan Poapst, mort en service il y a deux ans.

Tu es dans nos pensées et nous ressentons tous ta force. Une citation de :L'agent de police Jeremy Cull

En décembre 2019, le constable Allan Poapst, 49 ans, est mort quand la voiture de police qu’il conduisait a été heurtée par une camionnette sur la route périphérique de Winnipeg.

Le Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix a été institué par le gouvernement fédéral il y a plus de 20 ans. Alors que la pandémie a interrompu les cérémonies en personne en 2020, le service organisé à Winnipeg dimanche a eu lieu avec une cérémonie nationale à Ottawa.