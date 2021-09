Une manifestation pour le droit à l’avortement à Sherbrooke

Le rassemblement a été organisé par la Bande Féministe (baF) en réponse à un rassemblement de l'organisation chrétienne, Campagne Québec-Vie, qui manifestera pendant 40 jours devant la Clinique de planning familiale du CIUSSS de l’Estrie CHUS. Pour l'instant, seuls quelques individus ont participé à ce rassemblement pro-vie.

Depuis le début de la semaine, une poignée d’individus se relaient devant la clinique pour dénoncer l’avortement. Ce dimanche, six personnes se trouvaient devant le lieu et récitaient des prières.

Les manifestants pour le droit à l'avortement ont débuté la marche au Marché de la Gare en début d’après-midi. Des discours ont été prononcés par l’organisme SOS Grossesse Estrie et le Collectif pour le Libre Choix.

On souhaite que le libre-choix continue. On souhaite que le libre-choix continue L’avortement doit rester gratuit, confidentiel et sécuritaire. Donc oui malgré qu’il n’y ait peut-être pas une grande présence d’anti-choix, ils n’ont pas leur place ici à Sherbrooke.

Une citation de :Paskale Hamel, directrice générale à SOS Grossesse Estrie