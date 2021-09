Fibrose kystique : une adolescente de Saguenay a accès au médicament « miracle »

Avant d’avoir accès à ce traitement, la jeune fille expliquait qu’elle était régulièrement hospitalisée.

Je crachais du sang, je toussais beaucoup, j’avais de la misère à respirer, j’avais mal aux poumons , a-t-elle expliqué.

En secondaire 1 et 2, j’ai été hospitalisée 18 fois en deux ans Une citation de :Océane Boily

Mais depuis une quinzaine de jours, le traitement a vraiment amélioré le quotidien d’Océane, sans effets secondaires.

Je tousse beaucoup moins, j’ai beaucoup plus de facilité à respirer, je me sens plus en forme aussi. C’est vraiment fantastique , remarque Océane.

Un traitement non remboursé

Le trikafta est approuvé par Santé Canada, mais il n'est toujours pas remboursé par la RAMQRégie de l'assurance maladie du Québec . Dans le cas d'Océane, les assurances privées de ses parents remboursent ce médicament qui coûte plus de 300 000 $.

Le Trikafta est un médicament destiné aux personnes atteintes de Fibrose Kystique. Son prix : 306 000 $. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Je trouve ça épouvantable que moi j’y ai accès et pas d’autres , lance d’emblée la jeune fille.

Ce médicament permet d’augmenter l’espérance de vie de 10 ans et d'améliorer nettement la vie des gens atteints de fibrose kystique.

Il y a pire que moi, ce médicament est fantastique et je trouve ça pas correct que des autres ne l’ont pas.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.