Le téléthon sera de nouveau présenté à la salle J.-Antonio-Thompson, devant public et en direct sur les différentes plateformes d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec, le vendredi 26 novembre, à compter de 17 h.

L’an dernier, l’événement avait dû être relocalisé en raison de travaux à la salle de spectacles et les artistes devaient se produire à huis clos, en raison de la pandémie.

Le retour à une certaine normalité réjouit l’administration, dont le président du conseil d’administration du téléthon Le Noël du pauvre, Pierre Normand.

Il y a un côté festif où on offre un spectacle aux gens qui n’ont pas nécessairement l’occasion d’aller dans une salle de spectacles durant l’année, alors ça va se présenter.

Les organisateurs du téléthon sont toutefois bien conscients que la situation sanitaire pourrait évoluer et que des ajustements pourraient devoir être apportés. Dépendamment des avis de la santé publique, on verra comment on va adapter le spectacle , ajoute M. Normand.

Mais n’en demeure pas moins que tout le côté festif qu’on connaît de la soirée du téléthon, on va le retrouver cette année assurément. Une citation de :Pierre Normand, président du conseil d’administration du téléthon Le Noël du pauvre

L’an dernier, un montant record de 705 000 $ a été amassé le soir du téléthon, mais les dons se sont poursuivis jusqu’au mois de janvier et ont permis d’atteindre un montant de 903 000 $, du jamais vu pour l’organisation. Les 200 000 $ qui ont été amassés après le Noël du pauvre seront versés cette année aux familles dans le besoin.

Le 62e téléthon Le Noël du pauvre, qui a eu lieu le 27 novembre 2020, a fracassé des records de générosité. Photo : Radio-Canada / Jacob Laferrière

Je pense que l’an dernier, on est allé répondre à un besoin : le besoin des gens de se sentir utiles. Donc cette année, la pandémie est encore là, mais c’est difficile d’avoir des attentes, parce que, l’an dernier, on se disait : "Est-ce qu’on fait un téléthon pour rien? Est-ce qu’on va amasser de l’argent?". Et finalement, on a amassé 900 000 $. Donc, les attentes... on se laisse surprendre , affirme l’animatrice du téléthon, Sophie Bernier.

Pour la 63e édition du téléthon, Johanne Hinse, vice-présidente programmation et relation avec les communautés chez Cogeco Connexion inc. est présidente d’honneur.

