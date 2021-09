Deux maires du Lac-Saint-Jean réclament la réouverture de leur CLSC

Les maires de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de L’Ascension-de-Notre-Seigneur craignent que la fermeture des Centres locaux de services communautaires (CLSC) de leur municipalité soit permanente. Les maires déplorent que la population n'ait plus accès à ce service de proximité depuis le début de la pandémie alors que ces établissements répondaient à des besoins spécifiques.

André Fortin et Louis Ouellet lèvent le ton. Ils demandent au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean de rouvrir les CLSCCentre local de services communautaires situés sur leur territoire le plus rapidement possible.

Depuis la fermeture momentanée de ces deux établissements, les patients sont obligés de se déplacer à Alma pour obtenir des services, comme des prélèvements sanguins.

Si on a des examens à passer, des prises de sang, faut aller ailleurs, faut aller à Alma, c'est problématique beaucoup , dénonce une citoyenne.

Rendu à mon âge, 86 ans, aller à Alma, je trouve que c'est pas terrible , déplore un homme de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Trouver une solution

Le maire de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Louis Ouellet, a même déposé une résolution à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour obliger le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux à maintenir cette offre de services. Selon lui, l'efficacité du système a fait ses preuves.

C'est ce qu'on demande, c'est de rouvrir ces services-là, la population en a absolument besoin et le temps est venu de procéder à ça.

Ce que j'ai compris dans les réclamations du personnel infirmier, ce qui était problématique était le temps supplémentaire obligatoire, mais je ne crois pas que les postes dans un CLSC ouvert de jour, cinq jours par semaine, soit problématique au niveau du recrutement. Je pense qu'il pourrait y avoir un certain attrait pour le personnel infirmier , renchérit M. Ouellet.

Par courriel, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux affirme que le manque de personnel l’empêche pour le moment de rouvrir ces installations. Toutefois, on assure qu’aucune fermeture permanente n’est envisagée sans avancer d’échéancier de réouverture.

Selon des informations de Roby St-Gelais.