Quelle suite pour le Parti populaire de Maxime Bernier?

Après avoir récolté 840 000 voix à travers le pays, le Parti populaire du Canada (PPC) et son chef beauceron, Maxime Bernier, peuvent-ils espérer perdurer et devenir une force politique et électorale au pays?

Il est encore marginal parce qu'il n'y a pas d'élu et que le chef n'a pas été élu non plus , lance d’entrée de jeu Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l’Université de l'Alberta.

Il est vrai que le 20 septembre dernier, le parti a récolté 500 000 voix de plus qu'à l'élection fédérale de 2019. C'est plus que le Parti vert du Canada. Mais peut-il espérer augmenter cette proportion?

Le parti a plafonné à 5 % des voix sur l'ensemble du territoire , remarque M. Boily, alors que certains sondages le plaçaient plutôt entre 6 et 9 % au niveau national.

C’est caractéristique de ce genre de parti situé à la droite de la droite , croit le professeur albertain. Généralement, les partis situés aux extrêmes du spectre idéologique assistent à un décalage entre les intentions de vote exprimées et les résultats obtenus le jour du scrutin.

Maxime Bernier est chef du Parti populaire du Canada (PPC). Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Il n’empêche, les résultats du PPCParti populaire du Canada ne peuvent être sous-estimés, mais ne doivent pas non plus être surestimés, selon l'expert. C’est significatif, sur le plan politique, d'une montée d'un certain discours. C'est en ce sens qu'il faut prendre au sérieux le parti populaire, plutôt que sur sa force électorale.

Le temps et l'histoire contre M. Bernier?

5 %, c’est non négligeable. Généralement, les partis qui ne sont pas représentés et qui ont moins de couverture médiatique franchissent rarement le 1 % des voix , croit pour sa part Marc-André Bodet, professeur de sciences politiques à l’Université Laval.

Cependant, l’histoire et le temps pourraient jouer contre M. Bernier.

Des partis populistes au Canada, il y en a pratiquement depuis la Confédération , rappelle le professeur Bodet. Ce type de vague qui va chercher entre 10 et 20 % des voix, on l'a retrouvé dans les années 1920, les années 1930, de même que dans les années 1970 et même les années 1990, avec le Parti réformiste.

Généralement, ce type de partis populistes a une espérance de vie assez courte. Soit ils ont été avalés par un autre parti, soit ils se sont transformés avec des fusions, comme le Parti réformiste, pour devenir des partis plus traditionnels. Une citation de :Marc-André Bodet, professeur de sciences politiques à l’Université Laval

Le fondateur du Parti réformiste du Canada, Preston Manning, a été le seul chef de la formation politique devenue l'Alliance canadienne avant de fusionner avec le Parti progressiste-conservateur, l'actuel Parti conservateur du Canada. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Des exceptions

Des exceptions sont toutefois à noter concernant la longévité de ce genre de parti, rappelle François Massicotte, politologue à l’Université Laval. Le NPDNouveau Parti démocratique et son ancêtre, le CCF, pouvaient s’apparenter à un parti populiste lors de leur création. Le parti a réussi à s’ancrer définitivement sur la scène fédérale, remarque M. Massicotte.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, lors d'un arrêt à Vancouver Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Le parti du Crédit social est aussi devenu une force politique notable à Ottawa, des années 1930 jusque dans les années 1970.

Or, ces partis avaient réussi à faire élire des députés dès leurs premières élections, ce qui n’est pas le cas du PPCParti populaire du Canada .

On peut carburer à l’insatisfaction et à la colère pendant un certain nombre d’élections avant que ça se calme , ajoute M. Bodet. Maxime Bernier avait une fenêtre pour se faire élire. Il n’est pas clair que dans 18 mois ou 4 ans, cette colère sera encore disponible.

Historiquement, avec aucun député élu, c'est très difficile de perdurer. Ça prend des succès sur le plan électoral , ajoute de son côté Frédéric Boily.

Luttes internes à venir?

Les partis fortement idéologiques sont également plus propices aux luttes internes, croit M. Boily. Il n’est donc pas exclu que le parti se retrouve fragmenté dans l'avenir.

Lorsqu’on se situe davantage aux extrêmes, on a un message idéologique plus fort. Comme ce message est plus fort, ça fait en sorte que les affrontements idéologiques à l'intérieur du parti sont plus élevés et mènent à un processus de fragmentation. Une citation de :Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta

Ajoutons qu’on ne connaît pas le profil des électeurs du Parti populaire du Canada. Il est donc difficile de prévoir quelles pourraient être ces luttes idéologiques.

Les candidats du Parti populaire du Canada (PPC) dans les quatre circonscriptions électorales que compte Mississauga ont tenu un rassemblement électoral sur la place Celebration Square. Photo : RCI / Samir Bendjafer

Le PPCParti populaire du Canada doit nuire essentiellement aux conservateurs, mais on connaît encore mal la sociologie des électeurs du parti populaire. On peut présumer qu'il y a des électeurs d’autres formations , croit M. Boily.

Ça cause des défis pour le parti au pouvoir de Justin Trudeau, qui est en situation minoritaire et qui doit aussi jauger la stratégie à suivre pour éviter que le mécontentement contre les mesures continue de prendre de l'expansion , ajoute le professeur.

Un mode de scrutin sans pitié

Si le mode de scrutin avait été proportionnel au Canada, le PPCParti populaire du Canada aurait fait élire des députés à la Chambre des communes. Or, le mode de scrutin actuel uninominal à un tour laisse peu de place aux plus petits partis. Il ouvre même la porte aux électeurs stratégiques, ce qui avantage les partis comme le PLCParti libéral du Canada et le PCCCommission de la capitale provinciale .

On sait qu’environ 30 % des électeurs envisagent le vote stratégique à la veille d’une élection. Or, 10 % seulement passent à l’acte. Ça peut avantager les grands partis et nuire au PPCParti populaire du Canada , précise Marc-André Bodet.

Le mode de scrutin requiert aussi d’avoir des votes concentrés dans certains territoires pour espérer faire élire un député.

Les élections fédérales ont eu lieu le 20 septembre 2021. Photo : CBC / Guy Quenneville

Ce qui nuit au PPCParti populaire du Canada , c’est l’absence de concentration territoriale , note de son côté François Massicotte. Selon lui, le parti a réussi à recueillir 7,6 % des votes au Manitoba, mais seulement 2,7 % au Québec. En Ontario, le parti a récolté 5 % des votes.

Sa principale influence est négative : il nuit aux conservateurs et gêne le recentrage du parti, qui pour le moment semble nécessaire à une victoire. Mais là où il est le plus fort, il ne semble pas menacer vraiment les énormes majorités conservatrices , analyse le politologue.