Inauguration du Centre récréatif Desjardins de Bonaventure

L’Océanic de Rimouski affronte ainsi les Titans d’Acadie-Bathurst sur une toute nouvelle patinoire, qui respecte les dimensions du hockey professionnel.

Les travaux sont terminés depuis le printemps 2020, mais la pandémie de COVID-19 a retardé l’ouverture officielle du bâtiment.

L'infrastructure construite au coût d'environ 7,5 millions de dollars va maintenant pouvoir accueillir les spectateurs plus confortablement. Au total, le nouvel amphithéâtre dispose de 510 places assises, mais peut accueillir une centaine de personnes supplémentaires debout.

L'enceinte dispose de 510 places assises en plus d'une centaine d'autres pour les personnes debout. Photo : Centre récréatif Desjardins

Bâti à neuf et plus grand, le nouveau Centre récréatif compte maintenant six vestiaires, des locaux administratifs, des loges, une salle multifonctionnelle et un restaurant.

Ce qu'on souhaitait, c'est que les gens qui viennent à l'aréna soient bien dans l'enceinte. Ce n’était pas un aréna qui était vraiment chauffé auparavant; c'était plus un frigidaire qu'une infrastructure où on peut profiter du spectacle , se réjouit le maire de Bonaventure, Roch Audet.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet. (archives) Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Il sera aussi possible pour l’administration municipale de modifier rapidement la disposition des lieux pour accueillir d'autres événements.

On se retrouve avec une infrastructure qui est aux normes et qui respecte les standards de hockey. Il est multifonctionnel, je dirais. On peut faire plein d'autres activités , ajoute M. Audet.

Ce dernier compte y accueillir le prochain Salon du livre de Bonaventure, du 21 au 24 octobre prochain.