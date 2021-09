Justin Trudeau invité à confier la Défense à une femme, et non à Harjit Sajjan

Des voix s'élèvent pour dire que l'ancien ministre de la Défense, Harjit Sajjan, réélu dans la circonscription de Vancouver-Sud, a perdu de la crédibilité dans la gestion de la crise interne au sein des Forces armées canadiennes, provoquée à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle par d'anciens hauts dirigeants de l'armée.

Certains croient qu'il est temps de confier à nouveau les rênes de ce ministère à une femme.

Kim Campbell est la seule femme à avoir été ministre de la Défense nationale dans l'histoire du pays. Elle a exercé cette fonction dans le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney pendant six mois en 1993.

Parmi les noms qui circulent pour occuper ce poste au sein du prochain gouvernement libéral de Justin Trudeau, il y a celui de Carla Qualtrough, l'ancienne ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et celui d'Anita Anand, l'ancienne ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.