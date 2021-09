Des manifestants contre les mesures sanitaires à Rimouski, même sous une forte pluie

Sous une pluie parfois très forte, une cinquantaine de personnes ont marché plus d’une heure dimanche, à Rimouski, pour manifester contre les mesures sanitaires.

Comme les participants à la manifestation de samedi, à La Pocatière, ils réclament un débat sur la pertinence de ces mesures de lutte contre la COVID-19.

Parmi eux, Alain Lauzon affirme que les gens sont écoeurés de la dictature .

Les manifestants s'opposent entre autres à l'exigence du passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Les gens veulent un débat, un débat ouvert , insiste-t-il. Qu'on puisse poser des questions sur les raisons des mesures sanitaires.

Pour un autre participant, le passeport ne devrait tout simplement pas exister.

On n'est pas anti-vaccin, mais on peut choisir. Nous, on choisit de ne pas se faire vacciner; c'est notre choix à nous.

La marche s'est arrêtée un moment devant la station de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Le passeport vaccinal n'a pas de raison d’être, pour un autre marcheur. Le passeport, ça ne devrait même pas exister , estime-t-il. On est dans un pays libre et je crois que l'on devrait avoir la liberté de faire ce qu'on a envie encore. On veut se faire vacciner: oui. Si vous voulez pas, vous voulez pas. C'est tout.

Les manifestants dénoncent également la couverture de cette question par les médias traditionnels, dont Radio-Canada, qu’ils accusent d'avoir un penchant en faveur des mesures sanitaires.

D'après les informations de Denis Leduc