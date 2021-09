L’asphaltage de l'accotement d'une section de la route 111 demandé

Une citoyenne de Val-d'Or demande au ministère des Transports d'aménager une voie cyclable sur la route 111, entre Sullivan et Vassan. Sur cette section de la route, les usagers de vélo doivent en effet circuler sur un accotement non aménagé. Ce qui pose un problème de sécurité pour les cyclistes et les automobilistes.

Lyne Nepton de Val-d'Or est une adepte de vélo qui aimerait pouvoir pratiquer son sport en toute sécurité.

Pour moi c'est un stresse, ça me donne quasiment le goût de ne plus faire du vélo, parce que je ne peux plus partir de chez nous pour faire du vélo, j'ai trop peur , dit-elle.

Elle habite près de l'Île Siscoe et affirme que le danger est omniprésent lorsqu'elle emprunte la route 111.

À chaque fois que je passe par ce chemin-là, j'ai une peur, je deviens stressée, les camions passent très proche, je sais que c'est très dangereux et quand il y a deux camions qui arrivent face à face, là ils klaxonnent, c'est très dangereux. Des fois, je m'en vais sur la gravelle quand je peux me le permettre, mais si j'ai mon vélo de route je ne peux pas aller sur la gravelle , ajoute la femme.

Sur la route 111 entre Vassan et Sullivan, il est difficile pour les cyclistes de rouler sur un accotement non asphalté. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Dans une publication commentée par plusieurs sur les réseaux sociaux, elle demande au ministère des Transports d'aménager une voie d'accotement asphaltée sur la route 111 entre Sullivan et Vassan.

Une voie d'accotement pour qu'on puisse circuler à droite ou à gauche, pour qu'il y ait au pire une piste cyclable. Une citation de :Lyne Nepton

La demande de Lyne Nepton a reçu l'appui du club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or.

Le membre Guillaume Julien se demande d'ailleurs pourquoi cette section de la route 111 est dépourvue d'une voie cyclable.

Il y a la sécurité automobile surtout sur un tronçon de route de plus en plus passant. Puis du côté cycliste quand on a un accotement d'environ 1.5 mètre, c'est plus sécuritaire que de ne plus en avoir et on remarque aussi que ce tronçon de route l'accotement est vraiment endommagé , dit-il.

L'accotement de la route 111 entre Sullivan et Vassan n'est pas asphalté. Photo : Radio-Canada / Mélanie PIcard

De son côté, le ministère des Transports affirme qu'il n’a pas reçu de plainte concernant les accotements de la route 111.

Il précise que l’asphaltage des accotements dans ce secteur pourra être envisagé dans le cadre d’un projet de réfection de chaussée.

Et de préciser qu'au cours des dernières années, il a réalisé des travaux d’asphaltage sur ce tronçon routier dans le but de ralentir la détérioration de la surface de roulement et contribuer à sa sécurisation, en attendant un éventuel projet routier de réfection de chaussée.