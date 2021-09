Homme noir abattu à Repentigny : la famille veut déposer deux plaintes

Mme Bence souhaite aller de l'avant parce qu'elle reproche au Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) et au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) un manque de communication et de transparence.

La justice me doit ce droit à l'information et à la transparence. J'aimerais savoir dans tout ça : pourquoi on a assassiné mon fils avec trois balles dans son estomac?

Une citation de :Marie-Mireille Bence