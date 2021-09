Ottawa ajoute 79 nouveaux cas de COVID-19 à son bilan

À l’heure actuelle, Ottawa a enregistré 29 670 infections depuis le début de la crise sanitaire, et 474 d’entre elles sont actives.

En tout, 28 601 cas sont rétablis et le coronavirus a coûté la vie à 595 personnes sur le territoire de la capitale nationale.

Quant aux hospitalisations, la SPOSanté publique Ottawa en recense actuellement 15. Huit d’entre elles se trouvent aux soins intensifs, dont une personne dans la vingtaine.

En Ontario, la progression des cas de COVID-19 semble se stabiliser en Ontario : la province rapporte 653 nouvelles infections dimanche. Un peu plus de 76 % (499) de ces nouveaux cas concernent des gens qui ne sont pas entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal n’est pas connu, indique la ministre de la Santé Christine Elliott.

Au Québec, on recense 719 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus.

Du côté de l’Outaouais et de l’est ontarien, la santé publique ne fait pas de mise à jour au cours de la fin de semaine. Le bilan se fait rétroactivement le lundi matin, où les chiffres des trois derniers jours sont publiés.