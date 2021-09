La nouvelle glace de dimension olympique est inaugurée à Rivière-du-Loup

Aux yeux de la mairesse Sylvie Vignet, les ingénieurs et tous les professionnels qui ont travaillé au projet ont accompli un exploit en faisant du neuf avec un ancien bâtiment .

Le défi était de déconstruire et de reconstruire , rappelle-t-elle. Les ingénieurs et tous nos professionnels ont fait face à certains défis et ça donne un résultat vraiment spectaculaire, tout ça en temps de pandémie. Ils ont eu pas mal de pression!

Il a fallu notamment abaisser le niveau de la patinoire pour l’agrandir ensuite, ce qui a demandé de diminuer l’espace des gradins.

La mairesse de Rivière-du-Loup a inauguré la nouvelle glace. Photo : gracieuseté Ville de Rivière-du-Loup

Les membres du Club de patinage de vitesse Les Loupiots seront les principaux utilisateurs de la glace.

Si on veut avoir des compétitions internationales ici, maintenant, on va être capables de le faire. Une citation de :Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

D'autres équipes sportives en profiteront également.

Le coût du projet s'élève à 10 millions de dollars, incluant les travaux de mise à niveau du Stade de la Cité des jeunes.

Ils ont été en partie absorbés par le budget des Jeux du Québec. Ceux-ci se tiendront en mars 2022, avec un an de retard, en raison de la pandémie. Pour Rivière-du-Loup, ce sera l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de la tenue des premiers jeux du Québec, en 1971.

Rappelons que l’organisation des Jeux profite, entre autres, d’une subvention de 5 millions de dollars du ministère de l’Éducation, dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec.