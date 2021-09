Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue lance une nouvelle campagne de recrutement

Il lance une campagne de recrutement pour les sessions d’automne 2021 et d’hiver 2022 en utilisant les outils numériques.

Des vidéos interactives et une série de baladodiffusions présentant des programmes proposés par l'établissement sont utilisés par l'établissement.

Des programmes et des formations qui répondent aux besoins en main-d’œuvre des employeurs explique la coordonnatrice des communications et de l’international, Geneviève Tétreault.

C'est une offensive pour faire connaître nos programmes et l'expérience étudiante qui va être vécue au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue , explique la responsable.

Vous comprenez qu'après la pandémie, il faut se positionner, trouver de nouveaux outils et de nouvelles façons de faire en mode hybride. Donc on a mis différentes stratégies en place pour qu'on puisse séduire le maximum de futurs étudiants à venir étudier dans les murs du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue , ajoute-t-elle.

Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et communications du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

En plus des outils numériques, le Cégep organise aussi des activités en présentielles, avec des visites des écoles secondaires ou des journées portes ouvertes.

Le recrutement à l'internationale fait aussi partie des objectifs du Cégep.

Cette année, l'établissement a accueilli pour la session d'automne 18 étudiants étrangers, explique la directrice du Service des affaires étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian.