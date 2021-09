L’archéologie au menu des Journées de la Culture sur la Côte-Nord

En compagnie de l'archéologue Martin Lominy, les participants ont pu découvrir comment tailler la pierre et confectionner un hameçon traditionnel.

On commence à voir comment on pourrait mettre un manche, comment on pourrait les assembler, comment on pourrait les essayer et voir si ça fonctionne bien. C'est là que les gens comprennent un peu mieux l'histoire et le patrimoine autochtone qui était ici avant , explique l’archéologue.

Pour Martin Lominy, il est important que ces ateliers soient ouverts à tous, dans le but de faire rayonner la culture traditionnelle autochtone.

Je dirais que c'est pour les autochtones qui veulent en connaître plus sur leur passé et sur leurs traditions, mais ça peut s'appliquer aussi aux non-autochtones parce qu'on parle de préhistoire et d’objets qui n'ont pas été utilisés depuis des milliers d'années .

C’est notamment en utilisant l’ardoise que l’archéologue montre comment la pierre était utilisée pour des ornements ou pour des projectiles.

Bien taillée, une pierre pouvait devenir un outil précieux pour la chasse. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

C'est des objets que j'aime parce que non seulement ils peuvent servir à chasser, mais ils sont beaux aussi. Et ça nous fait comprendre que les gens ne faisaient pas juste des choses pratiques. Ils aimaient les belles choses , explique-t-il.

Pour M. Lominy, faire des ateliers du genre est une occasion en or de travailler directement avec le public et de l’impliquer dans la découverte de la richesse culturelle du passé.