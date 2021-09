Accident mortel sur la route 111 près de Val-d’Or

Vers 22 h, les services d'urgences ont été appelés les lieux de l'accident survenu près du chemin Rousseau, sur la route 111 près de Val-d'Or.

La conductrice qui était seule dans le véhicule aurait perdu la maitrise de son véhicule avant de faire une sortie de route et d'effectuer un ou plusieurs tonneaux.

La victime a été éjectée du véhicule et a subi des blessures sérieuses. Elle a été transportée dans un centre hospitalier ou malheureusement son décès a été constaté un petit peu plus tard. Il y a un policier en enquête collisions qui a été dépêché sur place pour éclaircir les causes et les circonstances entourant l'événement , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, la sergente Hélène Saint-Pierre.

La route 111 a été fermée pendant quelques heures pour les besoins de l'enquête.