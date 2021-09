Des centaines d’étudiants font la fête dans les rues d’Halifax, pendant la pandémie

Vendredi, l'Université Dalhousie a publié un communiqué pour rappeler aux étudiants que les grands rassemblements pendant la pandémie posaient un risque pour la communauté. Sachant qu’une fête approchait, l’établissement a déclaré soutenir pleinement le travail de la police.

Samedi, la police régionale d’Halifax ainsi que des membres de la GRC sont donc intervenus dans les rues, qu’ils ont fini par bloquer.

À 18 h, quelques petits groupes de personnes étaient toujours dans le secteur.

Selon les autorités sanitaires, les rassemblements extérieurs actuellement autorisés dans la province sont de 50 personnes maximum à l'extérieur. Photo : (Jeorge Sadi/CBC)

Toutefois, cela n’a pas freiné l’élan des étudiants, qui semblaient attendre le retour des classes en personne depuis longtemps. Cela fait du bien d'être entouré d’un grand groupe de personnes et de revenir à la normale , a affirmé Noah Lux, un étudiant de première année.

Dillen Oliver, étudiant en deuxième année en arts et sciences, a défendu la fête en soutenant que presque tous les étudiants sont entièrement vaccinés.

La plupart d'entre nous n'avons pas eu une bonne expérience de première année universitaire. Maintenant que la majorité de la Nouvelle-Écosse est pleinement vaccinée, nous méritons d'avoir un peu d'avantages , a-t-il déclaré.

Selon Anna Leaper, une étudiante en immunologie qui rentrait chez elle après le travail, il est important de réunir les étudiants après une année de cours en ligne. Cependant, elle admet que cela n’aurait pas dû prendre place dans la rue.

Des habitants déçus

La police régionale d’Halifax a déclaré dans un communiqué qu'elle maintiendrait sa présence dans les quartiers universitaires pendant la fin de semaine, afin de s'assurer que les directives en matière de santé publique soient respectées.

Les étudiants se sont dispersés dans plusieurs rues près du campus. Photo : (Jeorge Sadi/CBC)

Certains habitants pensent toutefois que la présence policière des années précédentes était plus efficace pour disperser le rassemblement.

La Dr Caitlin Lees, qui vit dans la rue Jennings, a déclaré que la police avait agi rapidement l'année dernière, contrairement à cette année : Je suis déçue .

Nous sommes tous très fatigués des restrictions et tous préoccupés par l'augmentation de la propagation communautaire ... et donc de voir le risque qu’ils prennent dans cette situation est décourageant et effrayant , a-t-elle affirmé.

Avec les informations de CBC