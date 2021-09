L’aréna Banque Scotia reprend vie avec le retour des spectateurs en masse

Les Maple Leafs de Toronto ont régalé leurs partisans, samedi soir, alors que l'aréna Banque Scotia a ouvert ses portes au grand public pour la première fois en plus de 18 mois dans le cadre d'un événement sportif.

L'équipe locale l'a emporté 4-0 contre le Canadien de Montréal dans ce qui était aussi le premier match du calendrier préparatoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

10 000 personnes ont assisté à la rencontre, conformément avec les nouvelles limites à la capacité des installations destinées aux sports en Ontario. Tous les billets émis par l'équipe ont trouvé preneurs et les chanceux n'ont pas manqué de quoi se divertir.

Il y a eu des buts, de bonnes mises en échec, une bagarre, de beaux arrêts et une séance de tirs de barrage.

Jake Muzzin s'est inscrit à la marque en premier pour Toronto. La foule s'est exclamée sur le coup. Puis, le capitaine John Tavares a trouvé le fond du filet, lui qui prenait d'ailleurs part à son premier match depuis qu'il a quitté le premier duel de la série contre le Canadien, en mai, sur une civière. Son compagnon de trio, le nouveau venu Michael Bunting, a aussi marqué.

Chaque fois, les cris de joie n'ont pas manqué. Dans les gradins, les spectateurs ont même fait la vague à quelques reprises.

L'attaquant Kurtis Gabriel a quant à lui fait remarquer sa présence au chapitre de la robustesse. Il a envoyé le défenseur Alexander Romanov par-dessus la bande. Il a plus tard livré un combat à Brandon Baddock. Et, avec près de cinq minutes à faire au match, il s'est fait plaisir en trouvant le fond du filet grâce à une bévue du gardien de but Michael McNiven.

Montréal a marqué un but à la toute fin du temps réglementaire, grâce à Tyler Toffoli.

Au terme de tout ça, les joueurs se sont prêtés à une séance de tirs de barrage. Ilya Mikheyev a trouvé le fond du filet et les Maple Leafs ont confirmé leur victoire aux dépens du Tricolore.

Ambiance festive

Le match préparatoire entre le Canadien et les Maple Leafs était le premier événement sportif ouvert au public à l'aréna Banque Scotia en plus de 18 mois. Photo : La Presse canadienne / Jon Blacker

Dans un amphithéâtre qui a servi de cuisine et d'énorme clinique de vaccination à certains moments de la pandémie, le contraste avec les festivités de samedi soir était frappant.

Depuis le 10 mars 2020, les Leafs ont certes joué des matchs à domicile, mais tous à huis clos sauf un, le dernier de la série contre Montréal. 550 travailleurs de la santé entièrement vaccinés avaient alors été invités, mais en plus d'un an et demi, l'aréna Banque Scotia n'avait jamais ouvert ses portes au grand public.

C'est une expérience complètement différente, explique Ravi, qui assistait au match avec son fils. Les matchs à la télé, c'est une chose, mais y être en personne, c'en est une autre. Ça fait du bien d'être là et de se remémorer le plaisir que ça procure.

De pouvoir assister à un premier match après 18 mois sans rien faire, c'est incroyable , raconte Reg. Depuis que j'ai acheté mes billets, j'ai eu du mal à contenir mon excitation. J'avais hâte d'inviter mes amis. L'un de ses amis a d'ailleurs fait le voyage depuis la Nouvelle-Écosse pour être au match avec lui!

Et ces émotions, les joueurs les ont aussi vécues.

C'était merveilleux. Je ne peux pas dire à quel point ça nous a manqué et à quel point c'est spécial de jouer dans cet aréna avec l'appui de nos partisans , a indiqué le capitaine John Tavares.

C'était spécial. Ça faisait si longtemps. On pensait s'être habitué à jouer dans un aréna vide, mais on a rapidement réalisé que même si c'était un match préparatoire devant 10 000 personnes, c'était différent, bien différent! a dit l'entraîneur Sheldon Keefe.

Au début du match, je pense que j'ai passé un peu plus de temps à regarder dans les gradins que sur la patinoire. C'était formidable de revoir les partisans. Une citation de :Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs

Souvent, on ne réalise pas la valeur de ce qu'on a avant de le perdre et, ce soir, on l'a retrouvé. Je suis content qu'on ait pu aller chercher la victoire. C'était vraiment une belle soirée , a conclu le défenseur Jake Muzzin.

Les Maple Leafs se rendront à Montréal lundi pour disputer un autre match préparatoire. Ils joueront deux autres fois à Toronto avant d'entamer la saison régulière. Les billets pour ces matchs sont déjà tous vendus, indique l'organisation.