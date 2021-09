Objectif dépassé pour la Marche Myélome Multiple des Cantons-de-l’Est

Près de 15 000 $ ont été amassés lors de la troisième Marche Myélome Multiple des Cantons-de-l'Est. Une quarantaine de marcheurs y ont participé, samedi matin au parc Central de Sherbrooke, pour financer la recherche et améliorer l'accès au traitement de ce cancer toujours méconnu et incurable.

Plusieurs de ces participants étaient eux-mêmes touchés par la maladie. C’est le cas de Vénus Bélanger qui vit avec ce cancer depuis 16 ans. Son retour en chimiothérapie au cours des cinq derniers mois l’a particulièrement motivée à sensibiliser la population à la cause.

Présentement je suis en traitement puis j’ai des choix limités de traitement. C’est sûr que si on avait une option plus ciblée, je serais plus à l’aise de continuer mes traitements, mais présentement c’est un protocole général. Une citation de :Vénus Bélanger, participante