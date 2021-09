Disparition inquiétante d’un homme de 56 ans

Il a quitté sa résidence, dans Beauport, aux environs de 9 h 30. Il n'a pas réapparu depuis. Le quinquagénaire se déplace à pied. Son état de santé nécessite qu’il prenne des médicaments.

Robert Leboeuf mesure 1,83 m et pèse 71 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Au moment où il est parti de chez lui, il portait une casquette avec l’inscription Cuba dessus, un pantalon foncé et un manteau noir.

Il avait pris avec lui deux sacs d’épicerie. L’homme parle lentement.

Celles et ceux qui l’aperçoivent sont priés d’appeler le 911 ou le 418 641-AGIR (2447) pour signaler une information au sujet de cette disparition de façon confidentielle.