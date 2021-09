Richard Perron est candidat à la mairie de L’Anse-Saint-Jean

Je veux faire le saut comme maire car j’ai le goût de continuer à travailler pour le développement de L’Anse-Saint-Jean.

Conseiller municipal depuis quatre ans, M. Perron veut répondre aux préoccupations des citoyens. Il va à la rencontre des électeurs à bord de son vélo électrique.

Ce dernier souhaite s'attaquer à la pénurie de logements assez majeure dans la municipalité.

Premièrement si je suis élu, on va faire un inventaire de ce qu’on a comme logements locatifs, comme airbnb par exemple, à partir de ce moment-là ça va être important de définir les zones où on va permettre la location. On veut permettre à des familles de s’établir.

L’Anse-Saint-Jean n’est pas la seule municipalité à faire face à cette problématique. Petit-Saguenay connaît également des difficultés.

Cinq jours avant la fin des mises en candidature, M. Perron est le seul à se présenter pour la mairie. Toutefois, il est persuadé que d’autres personnes vont déposer leur candidature.

En politique, il faut toujours s’attendre à avoir de l’opposition.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.