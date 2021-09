Un adolescent retrouvé mort à Squamish

Richie Stelmack manquait à l’appel depuis le 22 septembre. Il avait été vu pour la dernière fois la nuit précédente, aux environs de 22 h, quand il est parti se coucher.

Dans sa déclaration écrite, la GRC affirme que son corps a été retrouvé dans le secteur Mashiter de Garibaldi Highlands aux environs de 10 h 40 heure locale, samedi.

Selon la GRC, rien n’indique qu’il s’agit d’une mort suspecte. La famille a été avisée et demande à ce que sa vie privée soit respectée durant cette période difficile.

Une enquête en cours

La GRC de Squamish travaille maintenant de concert avec les services du coroner de Colombie-Britannique pour l’enquête.

Les équipes de recherches vont demeurer dans le secteur aujourd’hui. Des délais et des fermetures de routes sont à prévoir et la police demande d’éviter le Boulevard.