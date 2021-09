Un dernier Demi-marathon Marcel-Jobin

Michel Parent, président-directeur général de l’Académie sportive Marcel-Jobin, qui organise le demi-marathon, affirme que la course de cette année a été plus facile à organiser, en raison des allègements sanitaires.

L’organisation avait autorisé des pelotons de 50 coureurs à prendre le départ en même temps. Les médailles ont toutefois été remises avant la course.

Michel Parent indique toutefois que malgré sa popularité, l’événement en est à sa dernière année.

Pourquoi la dernière? Parce que le comité organisateur repose sur Marcel, à l’aube de ses 80 ans, sur Nicole, sa conjointe, qui a quand même 75 ans, et moi qui ai 70 ans. Ça demande une grosse responsabilité. Alors, Marcel et moi, on s’était dit que si on pouvait se rendre jusqu’à 25 ans, on aurait accompli une mission.

Près de 190 personnes ont franchi la ligne d’arrivée, en raison de blessures ou parce que certains coureurs n’avaient pas leur passeport vaccinal.