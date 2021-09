14 nouveaux cas de COVID-19 signalés samedi à Terre-Neuve

On recensait samedi 116 cas actifs de la maladie à travers Terre-Neuve-et-Labrador, dont 97 dans la région centrale.

Deux personnes atteintes de COVID-19 étaient toujours hospitalisées dans la province.

Selon le ministère de la Santé, il y a aussi 18 cas qui sont présumés positifs et restent à confirmer.

Vendredi, les autorités médicales de la province ont indiqué qu’une éclosion survenue dans les derniers jours à Baie Verte s’étendait à la communauté de Twillingate. Au moins 71 cas de COVID-19 sont liés à cette éclosion.

Dans les dernières 24 heures, 3641 tests de dépistage ont été effectués, selon les données provinciales.

Vaccination

En date du 23 septembre, 88 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et près de 80 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.