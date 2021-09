COVID-19 : incursion au sein d’une des régions les moins vaccinées de l’Alberta

Avec seulement 45 % de ses habitants de 12 ans et plus ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, le comté de Forty Mile, à la frontière entre l’Alberta et l’État américain du Montana, est l’un des comtés ayant le taux de vaccination le plus bas en Alberta. Radio-Canada est allée à la rencontre de ses habitants pour mieux comprendre leurs réticences.