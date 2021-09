Le Red River Paddle Challenge : pour le plaisir de pagayer

Selon l’organisateur de l’événement, Darwin Wiebe, les participants provenaient aussi bien du Manitoba que de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario.

Les embarcations étaient aussi diversifiées que la provenance des participants : chaloupes, kayaks en solo ou à deux, canots en solo ou en équipe et planches à pagaie.

Le trajet de la course, au départ du parc Saint-Vital, suit la rivière Rouge jusqu’au restaurant Half Moon Drive-In à Lockport.

Tous les participants ne cherchent pas à remporter cette course, note Darwin Wiebe.

C’est une course et on a des gens qui veulent gagner, mais d’autres veulent simplement finir cette journée le sourire aux lèvres.

Même si les gens appellent cet événement une course, au fond c’est un défi. On veut que les gens se mettent au défi. Les rameurs de tous les niveaux sont d'ailleurs les bienvenus

Brad Friesen, le fondateur et directeur du défi, dit que les participants sont simplement heureux d’être ensemble et que certains sont présents juste pour le plaisir de pagayer.

Il y a pas mal de personnes qui sont contentes de sortir, d’aller ramer, de voir leurs amis [avec qui ils pratiquent ce sport] , et de passer la journée sur l’eau avec eux , a-t-il confié à la radio de CBC vendredi matin.

Le Red River Paddle Challenge, qui en est à sa quatrième année, est plus gros que jamais et ne cesse de gagner en reconnaissance, selon Darwin Wiebe.