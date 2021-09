Mort de Georges-Hervey Awashish : la coroner dépose son rapport

La mort de l’homme originaire d'Obedjiwan avait été médiatisée, il y a un an, car ce dernier s’était plaint d'avoir entendu des propos racistes prononcés à son endroit alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital de Chicoutimi.

Une enquête interne avait d’ailleurs été lancée par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment car cet incident survenait quelques jours après le décès de Joyce Echaquan.

Me Jessica Tremblay précise dans son rapport que « M. Awashish possédait de nombreux antécédents médicaux. M. Awashish fréquentait les hôpitaux de manière récurrente et était atteint notamment pour une maladie coronarienne athérosclérotique, de l’hypertension artérielle, de la dyslipidémie, du diabète avec complications et atteinte vasculaire périphérique, de l’hépatite C chronique de même que de l’insuffisance rénale chronique parvenue au stade terminal. »

Dans son rapport, Me Jessica Tremblay révèle également qu’ « en dépit d’un avis médical contraire, M. Awashish a quitté l’hôpital de Chicoutimi le 1er octobre 2020 et y est retourné quelques jours plus tard, soit le 4 octobre 2020, pour y traiter une endocardite et recevoir des traitements liés à sa condition rénale lourde. »

Selon plusieurs notes d’observation des infirmières, « M. Awashish se montrait peu collaborateur au moment de recevoir des soins, et refusait parfois certains traitements proposés. »

Enquête sur des allégations de racisme

Me Jessica Tremblay stipule que « bien que des allégations d’actes malveillants qui auraient été posés par un ou des membres du personnel aient été soulevées, les éléments recueillis par les policiers du Service de police de Saguenay n’ont pas permis de confirmer l’implication de tiers dans le décès de M. Awashish ».

Elle ajoute également dans ses conclusions que l’enquête interne, menée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même que celle effectuée à la demande des gestionnaires par une firme externe, ne soutiennent pas non plus ces allégations .

La coroner soutient qu’il s’agit d'un décès accidentel après plusieurs analyses toxicologiques. « Le décès de M. Georges-Hervey Awashish est attribuable à un syndrome coronarien aigu survenu à la suite d’une consommation récente de méthamphétamine dans le contexte d’une maladie coronarienne.», conclut Me Jessica Tremblay dans son rapport.