Plusieurs personnes mobilisées pour la Marche du rein à Rouyn-Noranda

L'événement vise à amasser des fonds pour venir en aide aux personnes souffrant de la maladie rénale ou en attente d’une greffe et aussi encourager la recherche.

Les organisateurs espèrent atteindre 30 000 ou 40 000 dollars cette année.

Le patient qui arrive à Rouyn-Noranda ou à Montréal ou partout, il reçoit le même service, c'est pour ça qu'on dit aux gens on donne à la Fondation pour la recherche, c'est sûr que la recherche ne se fait pas à Rouyn-Noranda, mais la personne à Rouyn-Noranda bénéficie de la recherche comme n'importe qui ailleurs , fait savoir Nicole Jalbert, agente de développement pour la fondation en Abitibi-Témiscamingue.

Nicole Jalbert est agente de développement pour la fondation en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

L'Abitibi compte plus de 60 greffés et près de 110 personnes suivent un traitement de dialyse.

Mais de nombreuses autres personnes sont aussi suivies pour des maladies rénales qui ne sont pas au stade terminal, explique le Dr François Taschereau, néphrologue au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il rappelle que 4 unités d'hémodialyse sont ouvertes, des cliniques de protection rénales et une clinique de greffe rénale aussi.

Le Dr François Taschereau Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Un des gros défis de la région c'est le grand territoire. Il y a des gens qui doivent se déplacer et faire parfois des centaines de km pour aller à leur traitement ou leur suivi. C'est la réalité régionale. Mais on développe aussi des programmes comme la dialyse à domicile, qu'on essaie de promouvoir et de développer nos programmes partout en région pour limiter les déplacements , explique le médecin.

Une nouvelle néphrologue permanente sera en poste en Abitibi-Témiscamingue dès janvier prochain pour renforcer le service.

Une autre marche du rein est prévue dimanche à la Forêt récréative de Val-d'Or.