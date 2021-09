L’avis d’ébullition de l’eau à Dieppe est levé

L’avis concernait les résidences situées aux 2152 et 2132, jusqu’au 2685 rue Amirault, ainsi que toutes les résidences des rues Freda, Marco, Kristian, J.-F. Bourgeois, Vézina, Raphaël, Joanne, Carter et Bayview. Les propriétés au 16 et au 19 Léonide, du 301 au 818 Dover, et celles du domaine Dover Estates étaient aussi touchées.

Les personnes habitant à ces endroits n’ont plus besoin de faire bouillir leur eau du robinet avant de la consommer.

La Ville de Dieppe formule quelques recommandations avant de reprendre l’usage normal de cette eau.

Faire couler l’eau froide pendant 10 à 15 minutes;

Faire couler l’eau chaude pendant 15 minutes avec un réservoir d’eau chaude de 40 gallons ou 30 minutes avec un réservoir de 80 gallons et plus;

Jeter la glace faite lors de l’avis d’ébullition, de même que celle faite durant les 24 heures suivantes;

Jeter l’eau de l'humidificateur et le rincer;

Faire fonctionner le lave-vaisselle une fois;

Laisser au moins un litre d’eau des distributeurs rattachés au réfrigérateur couler.

Les citoyens dont l’eau serait décolorée ou qui remarqueraient un changement de pression devraient communiquer avec la Municipalité.