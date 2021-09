Manque d’infirmières : Legault défend sa « petite révolution »

« On veut mettre en marche une petite révolution dans l’organisation de votre travail. On veut éliminer le recours au temps supplémentaire obligatoire et aux agences privées. » C’est en ces termes que le premier ministre du Québec s’est adressé samedi aux infirmières afin d'expliquer son plan annoncé jeudi dernier pour tenter de combler la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public de la santé.