1200 travailleurs de la santé de la région toujours pas adéquatement vaccinés

Radio-Canada a appris que 1200 travailleurs du réseau de la santé en Mauricie et au Centre-du-Québec ne sont toujours pas adéquatement vaccinés, et ce un peu plus d’un mois après que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que ceux-ci seraient suspendus sans solde à partir du 15 octobre.

Selon les données obtenues, 94 % des employés ont reçu une dose de vaccin et 90 % sont adéquatement vaccinés.

Le gouvernement du Québec a confirmé vendredi dans un décret  (Nouvelle fenêtre) que les employés et les cadres qui ont des contacts directs avec les usagés du réseau de la santé et ceux qui ont des contacts avec ces intervenants devront être adéquatement vaccinés d’ici la mi-octobre. S’ils ne répondent pas à ces exigences, ces travailleurs seront affectés à d’autres tâches ou seront suspendus sans solde si cela est impossible.

La mesure s’applique notamment aux centres locaux de services communautaires (CLSC), aux centres hospitaliers, aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et à certains professionnels exerçant dans des cabinets privés.

Une charge de travail supplémentaire, craignent les syndicats

Du côté des syndicats, on s’inquiète de la charge de travail qui va devoir être imposée aux employés qui sont vaccinés et qui devront pallier l’absence de leurs collègues. Une situation qui surviendrait en plus dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) préparerait déjà un plan de délestage.

L’employeur est en train de faire des plans de contingence sur le délestage. […] On va se retrouver avec un manque de personnel flagrant sur les unités de soins, que ce soient en CHSLD, au Centre jeunesse, en CRDITED (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement) et même les ouvriers spécialisés , craint la présidente du Syndicat du personnel paratechnique et des services auxiliaires aux métiers, Marie-Josée Hamelin.

Alors, c’est partout que ça va faire mal, parce que c’est partout qu’on sait qu’il y a des gens qui nous ont fait savoir qu’ils ne se feront pas vacciner. Une citation de :Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique et des services auxiliaires aux métiers

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a décliné notre demande d’entrevue.

