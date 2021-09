50 nouvelles infections de COVID-19 à Ottawa

Ce bilan quotidien porte le total à 29 592 cas du coronavirus à Ottawa depuis le coup d’envoi de la crise sanitaire en mars 2020.

Du nombre, 445 sont actifs.

Pour une cinquième journée consécutive, SPOSanté publique Ottawa n’enregistre aucun décès. Le nombre de vies emportées par la COVID-19 à Ottawa demeure à 595.

À l’heure actuelle, 14 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus sur le territoire du SPOSanté publique Ottawa . Sept d’entre elles se trouvent présentement aux soins intensifs, dont une personne dans la vingtaine.

La province de l’Ontario a rapporté samedi 640 nouveaux cas, et les trois quarts (485) concernent des individus qui ne sont pas entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal n’est pas connu, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Dans le rayon des bonnes nouvelles, plus de 80 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu leurs deux doses de vaccins contre la COVID-19.

Disponibilité dans les centres de dépistage

Le centre de dépistage situé sur la promenade Moodie a choisi d’étendre ses heures de 8 h à 11 h 30 pour le samedi 25 septembre et le samedi 2 octobre. Le centre offre d’ailleurs des tests de dépistage pour les enfants âgés de 6 mois et plus.

Celui qui se trouve sur Ray Friel sera quant à lui ouvert le dimanche 26 septembre, de 8 h à 16 h, afin de répondre aux besoins dans l’est d’Ottawa.