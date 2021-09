Un premier salon des véhicules électriques à Saguenay

L'événement se déroule à l'hôtel Delta, dans l’arrondissement de Jonquière jusqu’à dimanche.

Les curieux peuvent effectuer des essais routiers d’environ 15 minutes. Ils ont aussi l'occasion de s'entretenir avec divers intervenants comme le directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec, Claude Gauthier.

Les gens voient que c’est aussi une technologie qui est abordable, quand on parle du coût d’acquisition. C’est sûr que sur le coup le véhicule va être plus dispendieux sauf que la différence c’est que sur une longue échéance le véhicule va vous revenir pas mal moins cher qu’un véhicule à essence.

M. Gauthier cite son exemple personnel pour rassurer les consommateurs qui hésitent à se procurer un véhicule électrique pour des considérations financières.

Je parcours chaque année entre 35 000 et 40 000 kilomètres, j’ai un appareil qui me permet de connaître ma consommation. Ma facture d’électricité est de 750 $ par année, jamais plus, soutient-il. Je crois pas qu’avec 750 $ d’essence dans votre véhicule vous allez faire 35 000 kilomètres.

Ce dernier explique aussi aux visiteurs du salon qu'il est désormais tout à fait possible de se déplacer aux quatre coins de la province à bord d'une voiture électrique.