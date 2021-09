795 nouveaux cas de COVID-19 et 5 décès supplémentaires au Québec

Cela porte à 407 224 le nombre de cas depuis le début de la pandémie

La santé publique fait également état de 5 nouveaux décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 3 par rapport à la veille, avec un cumul de 301. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1 et s'élève maintenant à 90.

Les autorités font également état de 600 éclosions actives.

Pour ce qui est des prélèvements, les autorités font état de 31 654 analyses réalisées le 3 septembre. Elles précisent que le taux de positivité demeure à 2,1 %.

Vendredi, le Québec avait annoncé 701 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires.

Le taux de vaccination est de 89 % pour la première dose chez les Québécois de plus de 12 ans, alors que celui des personnes adéquatement vaccinées est de 83 %.

Santé-Québec indique que 567 des 795 nouveaux cas n'ont pas été vaccinés ou ont reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Cent quatre-vingt-douze personnes nouvellement infectées, soit 24,1 % des nouveaux cas, ont reçu deux doses depuis au moins sept jours.

En Ontario, les autorités qui rapportent 640 nouveaux cas samedi, précisant que plus de 80 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu leurs deux doses de vaccins.